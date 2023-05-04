Ветеринар рассказал, какие сюрпризы ждут владельцев хаски и маламутов Ветеринар Галкин: владельцам хаски и маламутов стоит подготовиться к длительным пробежкам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Желающим завести щенка ездовой северной породы — хаски, маламута, лайки — стоит подготовиться к длительным пробежкам вместе с питомцами, рассказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. Эксперт объяснил, что данные четвероногие очень активные, выносливые, привыкли к высоким нагрузкам и способны «загнать» владельца.

Северные собаки — хаски, маламуты, лайки — очень активные, выносливые и волевые. Их специально вывели для службы человеку, работы упряжке и высоких физических нагрузок. Владельца они могут «загнать», ему стоит приготовиться к длительным прогулкам и пробежкам. Если уделять им достаточно внимания, ездовые собаки прекрасно уживутся в городской квартире, — добавил Галкин.

По его словам, прогулка с северными породами должна длиться минимум час, иначе оставшуюся энергию собака потратит на порчу мебели или вещей дома. При регулярных физических и умственных нагрузках такие собаки спокойно уживаются в квартире и ладят с ее обитателями, а в частном доме для этих собак можно построить вольер, хотя с ними по-прежнему необходимо бегать и играть. В то же время их нельзя сажать на цепь для охраны, так как это может привести к проблемам с психикой.

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что при выборе породы собаки следует исходить из желаний и возможностей будущего владельца, а не руководствоваться модными тенденциями. По его словам, мода часто играет злую шутку с начинающими собаководами и за кукольной мордашкой вдруг обнаруживается активный пес, у которого могут проявиться проблемы с контролем поведения.