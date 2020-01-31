https://static.news.ru/photo/1f44351c-442f-11ea-9377-fa163e074e61_660.jpg Фото: Предоставлено пресс-службой Роспотребнадзора

Граждан России, которых эвакуируют из китайской провинции Хубэй, поместят в карантин на 14 дней.

Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передаёт ТАСС. Она отметила, что всех граждан проинформируют о необходимости нахождения в карантине и они смогут самостоятельно решить, оставаться ли им в Китае или возвращаться в Россию.

О решении начать эвакуацию россиян из Хубэя и Ухани ранее сообщал NEWS.ru. Во всей провинции, по предварительным данным, находится 341 гражданин России, в её административном центре — 300.

К 31 января количество заболевших коронавирусной инфекцией в Китае составило 9692 человека. 1982 случая были выявлены только за последние сутки. Как сообщал NEWS.ru, к настоящему моменту скончались более 200 человек. Большинство заболевших регистрируются в провинции Хубэй.