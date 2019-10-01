https://static.news.ru/photo/73e425a0-e4bc-11e9-a25f-fa163e074e61_660.jpg Телеведущий Артём Шейнин Фото: https://www.instagram.com/a_sheynin

В студии программы «Время покажет» на Первом канале произошла потасовка с участием ведущего шоу Артёма Шейнина и украинского журналиста Андрея Метлева. Причиной разгоревшегося конфликта стало оскорбление режиссёра Марка Захарова.

В ходе обсуждения ситуации на Украине Метлев назвал присоединение западных областей страны к СССР агрессией со стороны Москвы. По мнению журналиста, форма «насильственного присоединения земли» вызвала сопротивление в виде радикального национализма.

В ответ Шейнин предложил «исправить ошибку и отдать» эти регионы, на что Метлев внезапно провёл аналогию с режиссёром.

Захаров, когда сжёг партбилет, все помнят, это было позорно. Человек, который насосался от КПСС так, что аж разбух, — заявил украинский журналист.

После этих слов ведущий программы выгнал Метлева из студии за неуважение к умершему режиссёру.

Зная, что человека завтра похоронят, Вы это говорите. Андрей Дмитриевич, пошёл вон отсюда, — эмоционально закричал Шейнин, подошёл к гостю программы и начал выталкивать его из студии.

При этом Метлев активно сопротивлялся и не хотел покидать помещение, заметив, что его пригласил не Шейнин, поэтому он не может его выгнать.

Ранее News.ru писал о том, что ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артём Шейнин вновь оказался в центре скандала. На этот раз поводом стало видео с новогоднего корпоратива, на котором журналист начал ругать матом своих коллег. В ролике Шейнин, находясь в состоянии опьянения, громко настаивает, чтобы все присутствующие наполнили бокалы, при этом не стесняясь в выражениях.