https://static.news.ru/photo/308bd1f8-35f3-11ea-896b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруга погибшего в Центральноафриканской республике российского журналиста Орхана Джемаля Ирина Гордиенко считает неубедительной версию Следственного комитета об убийстве группы репортёров с целью ограбления. По её словам, никаких доказательств в пользу этой версии не было предъявлено.

Зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов «не представил ничего, кроме абсолютно голословных и ничем не подкреплённых за почти полтора года слов», подчеркнула она.

То же самое они писали в пресс-релизе чуть больше года назад, — цитирует Гордиенко «Интерфакс».

При этом она отметила, что ведомству передавали материалы расследования, которое провели коллеги погибших из центра «Досье», однако в СК перепроверять эти данные не стали. Из данных журналистов, в частности, следовало, что местный водитель был агентом жандармерии, сотрудник которой следил за россиянами с момента их прибытия.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко собирали в ЦАР материалы о деятельности бойцов частной военной компании Вагнера. Они были найдены убитыми 31 июля 2018 года.

Как писал NEWS.ru, замглавы СК Краснов заявил, что мотив россиян — ограбление жителями ЦАР или ближайших стран, которые регулярно совершали в том регионе тяжкие преступления.

При этом уже вскоре после убийства коллеги погибших называли версию грабежа несостоятельной. Они указывали на то, что убийцы не забрали из машины журналистов ценные для этого региона вещи — например, канистры с бензином.