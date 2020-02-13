https://static.news.ru/photo/efe9c4f2-4e70-11ea-963c-fa163e074e61_660.jpg Елена Исинбаева Фото: isinbaevayelena/instagram.com

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поблагодарила президента Владимира Путина за включение в рабочую группу по поправкам в Конституцию. Она призналась, что прочитала Основной закон только после попадания в неё.

По её словам, раньше не было необходимости и поводов для изучения главного закона страны, передаёт ТАСС.

Теперь понимаю, что это очень важная книга и читать её нужно всем. Узнала очень много интересного, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин прокомментировал предложение члена Совета Федерации Алексея Пушкова о закреплении в преамбуле Конституции статуса России как страны, победившей во Второй мировой войне. Глава государства считает эту идею хорошей.

Лидер уверен, что итоги войны сейчас пытаются исказить несмотря на наличие архивных документов, подтверждающих желание Германии уничтожить СССР.