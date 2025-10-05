Ваш душ станет райским уголком: как профессиональные клинеры убирают налет со стенок

На стеклах душевой кабины постоянно образовывается налет из-за влажности в ванной комнате. Обычные средства часто не помогают против застарелых загрязнений, но специалисты давно решили эту проблему.

Профессиональные клинеры используют лимонную кислоту — она эффективно растворяет известковые отложения благодаря химической реакции. Для приготовления средства растворите столовую ложку кислоты в 250 мл горячей воды.

Распылите раствор на загрязненные поверхности, оставьте на несколько минут и протрите чистой тканью. При сильных загрязнениях повторите процедуру. Регулярное применение предотвращает появление нового налета, сохраняя стекла чистыми и блестящими.

