Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 15:13

Ваш душ станет райским уголком: как профессиональные клинеры убирают налет со стенок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На стеклах душевой кабины постоянно образовывается налет из-за влажности в ванной комнате. Обычные средства часто не помогают против застарелых загрязнений, но специалисты давно решили эту проблему.

Профессиональные клинеры используют лимонную кислоту — она эффективно растворяет известковые отложения благодаря химической реакции. Для приготовления средства растворите столовую ложку кислоты в 250 мл горячей воды.

Распылите раствор на загрязненные поверхности, оставьте на несколько минут и протрите чистой тканью. При сильных загрязнениях повторите процедуру. Регулярное применение предотвращает появление нового налета, сохраняя стекла чистыми и блестящими.

Ранее сообщалось, что консервация не может проходить без стерилизации банок. Этот важный этап защищает заготовки от порчи. Традиционный метод с кипячением отнимает много времени и сил, но есть простое решение.

Читайте также
Магнитные бури сегодня, 5 октября: что завтра, недомогание, сонливость
Общество
Магнитные бури сегодня, 5 октября: что завтра, недомогание, сонливость
Врач раскрыл россиянам простой способ укрепить иммунитет осенью
Здоровье/красота
Врач раскрыл россиянам простой способ укрепить иммунитет осенью
Надоело, что все скользит по столу и разъезжается по дому? Решаем проблему за 5 минут с помощью обычных резинок: гениальный лайфхак
Общество
Надоело, что все скользит по столу и разъезжается по дому? Решаем проблему за 5 минут с помощью обычных резинок: гениальный лайфхак
Как без труда вытащить окуня из пруда: все о рыбалке на джиг в октябре
Семья и жизнь
Как без труда вытащить окуня из пруда: все о рыбалке на джиг в октябре
Грязная правда о вашей кухне: бактерий больше, чем в унитазе, — проверьте эти места
Общество
Грязная правда о вашей кухне: бактерий больше, чем в унитазе, — проверьте эти места
советы
лайфхаки
уборка
душ
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьника из Ленобласти напоили до состояния комы
Сийярто заявил о наступлении новой эпохи для Евросоюза
«Не существует проекта»: Фицо о создании «стены дронов»
Семья Цапка нашла способ избежать суда из-за громкого ДТП
Российский чиновник попал под минометный обстрел ВСУ
Кто и как получает льготы на платных парковках Перми: полезная схема
Известную телеведущую и блогера нашли мертвой в собственном доме
В Госдуме рассказали о мерах поддержки педагогов
Раскрыта личность второй погибшей на Вилючинском вулкане
Похотливый пассажир довел весь самолет до исступления, устроив порношоу
Каскадер из Ростова разбил свой McLaren на мокрой дороге и попал на видео
«Рогами на нас»: обезумевшая корова чуть не убила туристов в Сочи
ПВО России устроила над российским регионом трехчасовой дронопад
Раскрыты новые детали задержания флотилии Греты Тунберг
Полыхает на полнеба: что известно об ударе по газохранилищу подо Львовом?
В АТОР раскрыли истинную ситуацию с вирусом Коксаки в Турции
Боснийский тренер Слишкович покинул российский ФК после серии поражений
«Народ собран?»: Путин на «Валдае» вспомнил фразу из «Калины красной»
Мединский прислушался к учителям и занялся своим учебником по истории
Додик объяснил, зачем Европе нужна большая война
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября
Россия

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.