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В Якутске подросток угрожал школьникам страйкбольным пистолетом

18:57, 21 сентября 2021
В Якутске подросток угрожал школьникам страйкбольным пистолетом Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Якутске 17-летний местный житель пришёл к одной из школ и угрожал её учащимся страйкбольным пистолетом. Правоохранительные органы проводят проверку, в образовательных учреждениях усилены меры безопасности. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки Якутии.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 21 сентября возле территории СОШ № 13. У молодого человека возникла словесная перепалка с учениками 7-го класса, в ходе которой он достал страйкбольный пистолет.

Личность агрессивного подростка установлена. Им оказался выпускник 9-го класса коррекционной школы. В настоящее время он нигде не учится и не работает.

Ученикам школы оказывается психологическое сопровождение. В ведомстве отметили, что во всех школах республики 22 сентября будут проведены классные часы и беседы с учениками по формированию законопослушного поведения с участием сотрудников органов внутренних дел и инспекторов по делам несовершеннолетних.

20 сентября в Перми 18-летний студент местного университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в вузе. В результате погибли шесть человек и ещё 29 пострадали. В Прикамье 21 сентября объявлено днём траура.

Ранее сообщалось, что первоначально он хотел устроить бойню в школе, где раньше учился, но потом передумал. Его бывшие одноклассники рассказали, что однажды он пригрозил убить учителя за низкую оценку его знаний. Однако тогда его слова всерьёз никто не воспринял.

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