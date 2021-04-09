В ВОЗ объяснили опасность мутаций COVID-19 для россиян

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Глава российского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович рассказала, какую опасность несут новые мутации коронавируса для россиян.

По её словам, имеющаяся информация указывает на то, что некоторые недавно зафиксированные варианты могут иметь повышенную передачу по сравнению с ранее циркулировавшими.

Вуйнович отметила, что риск повторного занесения болезни и возобновления инфекции — в том числе с учётом циркулирующих сейчас видов вируса — сохранится в каждой стране, и его необходимо будет постоянно контролировать при помощи строгих мер.

Вероятно, что сохранятся повышенные риски вывоза и ввоза между странами в результате международных поездок, включая появление новых вариантов. Воздействие на страны будет зависеть от множества факторов, в том числе от того, существует ли постоянная передача инфекции на местном уровне и работают ли системы здравоохранения на полную мощность, — сообщила эксперт.

Она добавила, что сведения о новых штаммах быстро обновляются, а все меры ограничения должны быть привязаны ко времени и постоянно пересматриваться, передаёт «Российская газета».

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