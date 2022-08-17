В США подтвердили смерть экс-совладельца московского клуба Soho Rooms Полиция США подтвердила смерть экс-совладельца московского клуба Soho Rooms

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Дэн Рапопорт

Американская полиция подтвердила смерть инвестора и совладельца московского клуба Soho Rooms Дэна Рапопорта, передает РИА Новости. В ведомстве отметили, смерть Рапопорта не носила насильственного характера.

На данном этапе мы не считаем, что смерть имела насильственный характер, — говорится в сообщении.

Накануне журналистка Юлия Пугачева сообщила о самоубийстве Рапопорта в Вашингтоне. По ее словам, перед тем как свести счеты с жизнью, он выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской.

Жена Рапопорта Алена опровергла сообщение о самоубийстве. По ее словам, муж эвакуировал ее с ребенком из Киева и вернулся обратно. Затем, как объяснила вдова, они должны были встретиться в США.

Дэн Рапопорт родом из Латвии, откуда его семья эмигрировала в США. После окончания университета он приехал в Россию, где работал финансовым аналитиком. В 2007 году Рапопорт с партнером открыл в столице клуб Soho Rooms, ставший впоследствии культовым. Предприниматель вернулся в Соединенные Штаты в июне 2012 года. Ему было 52 года.