В Совфеде усомнились в возможности лимитировать пенсионерам переводы

https://static.news.ru/photo/0fd18a48-1e87-11eb-ab26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Идею ограничить пенсионерам переводы с банковских карт прокомментировал первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его мнению, реализовать такую инициативу сложно.

Мне кажется, как идея, связанная с защитой интересов пенсионера, понятна, но, боюсь, что это трудно реализуемая идея, — сказал он RT.

Сенатор пояснил, что не представляет себе, по каким критериям разделять пенсионеров и определять возраст, когда человек может принимать адекватные решения.

Рязанский считает, что вместо установления пенсионерам лимита на переводы следует усилить профилактическую работу. В частности, развешивать в подъездах объявления, предупреждающие пожилых людей о действиях мошенников.

Ранее NEWS.ru писал, что с предложением ограничить пенсионерам переводы с банковских карт 10 тысячами рублей в сутки выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он пояснил, что пожилые люди нередко становятся жертвами злоумышленников, которые под разными предлогами выманивают у них все сбережения. Предлагаемая им мера может сократить количество таких преступлений.