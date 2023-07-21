В Сети появились первые кадры Стрелкова после задержания

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Игорь Стрелков

В Сети появились первые кадры с бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным) после задержания, видео поделился Telegram-канал SHOT. На записи он находится в камере предварительного заключения в Мещанском суде Москвы.

Журналисты утверждают, что Стрелкову запрещено задавать вопросы. На опубликованных кадрах видно, что Стрелков почти не шевелится, смотрит в одну точку и не поднимает глаз на людей в суде. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на информированный источник сообщили, что следствие ФСБ требует для Стрелкова меру пресечения в виде подписки о невыезде. Официально в ведомстве эту информацию не подтверждали.

Бывшего министра обороны ДНР обвиняют в экстремизме, предположительно, после обращения бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Супруга Стрелкова Мирослава Регинская сказала, что он не выходил на связь после задержания.

Экс-председатель парламента Новороссии Олег Царев считает, что Стрелкова признают виновным с вероятностью 99,9%, если дело дойдет до суда. При этом он назвал странным задержание Стрелкова, в то время как связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина такая участь не постигла.