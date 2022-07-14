В Минобрнауки поддержали идею курса по изучению гибридных войн

Фото: vk.com/rgsu_official

В Минобрнауки поддержали идею введения курса по изучению гибридных войн в учебную программу университетов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что курс уже прошел апробацию в Российском государственном социальном университете (РГСУ). И. о. ректора РГСУ Андрей Хазин отметил, что России необходимо отстаивать свои вековые интересы и данный курс поможет противостоять пагубному влиянию со стороны.

В связи с международной ситуацией в Минобрнауки считают актуальной инициативу о введении в учебный план курса по изучению гибридных войн. Краткий ориентационный интенсивный курс «Гибридная война» действительно прошел апробацию в Российском государственном социальном университете, — сообщили в пресс-службе.

Ранее на сайте Московского государственного университета появились новые магистерские программы: «Информационные и гибридные войны» и «Аналитическое сопровождение специальных военных и полицейских операций». Предполагается, что на них будут обучать специалистов «в области противодействия технологиям современных информационных, гибридных, торговых войн и цветных революций».