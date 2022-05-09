В России запустили собственный магазин приложений NashStore

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Отечественный магазин мобильных приложений на платформе Android под название NashStore объявил о начале регистрации в нём разработчиков тех приложений, которые будут предлагать свои продукты, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз АНО «Цифровые платформы». NashStore для пользователей запустится через неделю.

Больше всего заявок на предварительную регистрацию оставили специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской и Новосибирской областей. Заявки поступили и от игровых студий из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии и Вьетнама, а также от банков из Казахстана и Белоруссии. Зарегистрироваться в NashStore могут все желающие разработчики, — передаёт Lenta.ru.

Ранее Минцифры России подготовило список отечественных аналогов зарубежных онлайн-сервисов, интернет-ресурсов и социальных сетей. В пресс-службе ведомства сообщили, что большинство названных ресурсов были в приоритете у россиян ещё до ограничений, а блокировка иностранных платформ будет лишь способствовать увеличению аудитории российских аналогов.

Некоммерческая организация «Цифровые платформы» попросила представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России включить платформу NashStore (аналог App Store) в список приложений, обязательных к предварительной установке на ввозимые в РФ смартфоны.