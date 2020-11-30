В России за сутки зафиксировано максимальное число погибших от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e9cc089e-33af-11eb-8ea6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в России жертвами коронавируса стали 569 человек, что стало максимумом с начала пандемии. Днём ранее число летальных исходов было 368. Всего от вируса в стране скончались 40 464 пациента.

Также врачами было выявлено ещё 26 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 2 322 056. Из них болеют в настоящее время 478 125 пациентов.

Больше всего заболевших по-прежнему в Москве (6524), Московской области (1104) и Санкт-Петербурге (3697).

Количество выздоровевших за сутки к утру 1 декабря составило 24 763 человека. Таким образом, с начала пандемии с вирусом справились 1 803 467 заболевших россиян. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Коэффициент распространения COVID-19 в РФ за сутки опустился с 1,09 до 1,05.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о «сенсационных переменах» в информации об иммунитете к коронавирусной инфекции, которой обладают специалисты. По её словам, все обсуждают наличие антител к COVID-19, однако не только они помогают избежать заражения. Есть целая группа людей, у которых антител к коронавирусу нет, а иммунитет к нему есть.