В России взлетел спрос на страховку от задержки рейсов из-за плана «Ковер»

В России среди туристов и турагентов вырос спрос на страховку от невыезда, сообщила замгендиректора туроператора «ПАКС» Любовь Чучмаева в эфире открытия онлайн-выставки OTM:Winter 25/26. Это связано с многочисленными массовыми задержками в российских аэропортах из-за плана «Ковер».

Эксперт отметила, что раньше страховка, защищающая от задержек рейсов и пропущенных стыковок, не пользовалась большим спросом, но введение ограничений на работу аэропортов из-за беспилотников привело к кардинальным изменениям.

Страховщики также отмечают это явление. Юлия Алчеева, директор филиала компании ЕВРОИНС в сфере туристического страхования, отметила, что опция защиты от задержек теперь включена в полисы для тех, кто выезжает за границу, и ее использование постепенно расширяется. Условия страхования могут варьироваться в зависимости от конкретной компании. Не все страховые организации признают задержки чартерных рейсов страховым случаем. Обычно это касается только регулярных маршрутов.

Специалисты предсказывают, что популярность таких продуктов будет увеличиваться и со временем станет доступной для широкого круга потребителей, минуя посредников в виде турагентств.

Ранее аэропорты Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Пскова временно приостановили работу во вторник, 26 августа. Ограничения были введены для обеспечения безопасности.