В России выявили ещё более девяти тысяч случаев коронавируса

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Число выздоровевших жителей России после коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) увеличилось на 5 921 за 24 часа. Всего в стране исцелились 76 130 пациентов с начала наблюдений.

За последние сутки выявлено 9263 новых случаев заболевания, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. Число зараженённых достигло 299 941. По количеству лидирует Москва — 3 545 человек. В Подмосковье выявлено 989 случаев...