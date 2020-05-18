В России выявили ещё более девяти тысяч случаев коронавируса

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 9 263 случая заражения коронавирусом.
По количеству заболевших лидирует Москва – 3 545 человек. В Подмосковье выявлено 989 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 453.
Ранее NEWS.ru писал, что за прошедшие 24 часа на территории России скончались 115 человек, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,8 млн человек, погибли свыше 316,73 тысячи, выздоровели более 1,86 млн.
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