В России выпустили две памятные монеты в честь медиков и транспортников

https://static.news.ru/photo/c144a5de-0c90-11eb-9950-fa163e074e61_660.jpg Фото: Банк России

Центробанк выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов. Как говорится в релизе регулятора, это 10-рублёвая монета «Работник транспортной сферы» и 25-рублёвая «Памятная монета, посвящённая самоотверженному труду медицинских работников».

Отмечается, что на обороте монеты «Работник транспортной сферы» серии «Человек труда» изображён работник на фоне различных видов транспорта. При этом на рукаве его форменной рубашки — средняя эмблема Министерства транспорта Российской Федерации. Тираж монеты составит 1 млн экземпляров.

Вторая монета имеет на реверсе изображение двух медицинских работников — женщины и мужчины. Они одеты в защитные костюмы. В руках — реанимационные чемоданы на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Её выпустят тиражом 5 млн экземпляров.

Обе монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приёму по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, сообщает регулятор.

Как писал NEWS.ru, экономист Павел Вишневский рассказал, что можно было в 1913 году в России купить на один рубль. Выяснилось, что фактически в одном рубле того времени было 18 граммов серебра пробы 900/1000. Сейчас грамм этого драгоценного металла стоит около 60 рублей, то есть стоимость серебра в монете составляет 1080 рублей.

В 1913 году средняя зарплата занятых в промышленности в России составляла 24,2 рубля, в Великобритании — 61 рубль, в Германии — 57 рублей, в США — 112 рублей, во Франции — 41 рубль.