В России вновь выявлено менее 90 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 86 769 новых случаев коронавируса. Днём ранее этот показатель составлял 89 174. Общее число заражённых в стране с начала пандемии превысило 16 млн, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Больше всего больных зафиксировано в Свердловской (4802) и Самарской (3576) областях, а также в Санкт-Петербурге (3481) и Башкортостане (3242). В Москве за сутки зарегистрировано 2060 заражённых коронавирусом.

В целом по стране было госпитализировано 9295 человек, выздоровели 155 725, скончались 750. Всего за время пандемии в России от коронавируса погибли 355 537 человек.

Инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил, что в России ещё возможны новые подъёмы заболеваемости коронавирусом. По его словам, это произойдёт, если будет снижаться коллективный иммунитет или появится новая мутация коронавируса.

В свою очередь иммунолог Николай Крючков считает, что у коронавируса есть ярко выраженные признаки сезонного заболевания, поэтому вероятность того, что к октябрю появится новая мутация COVID, составляет больше 50%. При этом он предположил, что до наступления лета и летом новых вспышек заболеваемости не будет.