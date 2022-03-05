В России вновь выявлено менее 90 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 86 769 новых случаев коронавируса. Днём ранее этот показатель составлял 89 174. Общее число заражённых в стране с начала пандемии превысило 16 млн, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Больше всего больных
В целом по стране было госпитализировано 9295 человек, выздоровели 155 725, скончались 750. Всего за время пандемии в России от коронавируса погибли 355 537 человек.
Инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил, что в России ещё возможны новые подъёмы заболеваемости коронавирусом. По его словам, это произойдёт, если будет снижаться коллективный иммунитет или появится новая мутация коронавируса.
В свою очередь иммунолог Николай Крючков считает, что у коронавируса есть ярко выраженные признаки сезонного заболевания, поэтому вероятность того, что к октябрю появится новая мутация COVID, составляет больше 50%. При этом он предположил, что до наступления лета и летом новых вспышек заболеваемости не будет.