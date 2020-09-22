В России улучшился показатель доверия к главам регионов

https://static.news.ru/photo/e9fbbde4-fcc5-11ea-bb8d-fa163e074e61_660.jpg Валерий Федоров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Показатель доверия к главам регионов России с 2018 года продемонстрировал рост на восемь процентных пунктов — до 59%, следует из результатов исследования, опубликованных на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В 2018 году половина россиян (51%) доверяли губернаторам и главам области/республики. По данным на июнь 2020 года, доверие к главам регионов РФ выросло на 8 п.п. и составило 59%, — следует из сообщения организации.

Согласно представленным данным, в 2018 году более всех доверяли главам регионов россияне в возрасте 18-24 лет (63% респондентов), а также жители столиц (58%) и сёл (55%). В то же время о недоверии заявляли 40% опрошенных. В целом индекс доверия по итогам 2018 года составлял 11 пунктов.

В течение двух лет на 12 п.п. выросла доля среди доверяющих в возрастной группе от 45-59 лет и на 16 п.п. — среди граждан старше 60 лет. Также уровень доверия главам регионов выше среди жителей сёл (65%) и городов-миллионников (65%). По-прежнему не доверяют губернаторам 33% жителей России. На сегодняшний день индекс доверия составляет 27 пунктов, что на 16 пунктов превышает показатель 2018 года.

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