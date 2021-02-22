В России решили отменить ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков

https://static.news.ru/photo/9b29d272-768d-11eb-996a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росстандарт решил отменить ГОСТ на установку уменьшенных и других нестандартных дорожных знаков, который вступил в силу 1 мая 2019 года.

Согласно протоколу комиссии ведомства, речь идёт о ГОСТ 58398-2019 «Экспериментальные технические средства организации движения». Целесообразность его отмены признала комиссия Росстандарта по апелляциям на основе жалобы Научного центра безопасности дорожного движения МВД. Там заявили, что данный ГОСТ противоречит и дублирует действующие ГОСТы 52289 и 52290, в которых уже допускалась возможность установки экспериментальных знаков. Также документ не отвечает требованиям Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года, в которой не предусмотрен правый поворот на красный свет.

Апробированные в отменяемом ГОСТе положения перенесут в другие стандарты, передаёт «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что ГОСТ, содержащий требования по планированию эвакуации российских граждан при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, начнёт действовать с 1 июня 2021 года.