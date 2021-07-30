В России предложили повысить компенсацию за осложнения после вакцинации

Глава Минздрава России Михаил Мурашко высказался за пересмотр размера компенсации гражданам, которые столкнулись с поствакцинальными осложнениями. Об этом сообщает РБК.

Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия, — цитирует издание ответ главы ведомства на письмо депутата Госдумы Федота Тумусова.

Данную выплату могут получить лица, которые в результате вакцинации стали инвалидами. Её размер остаётся неизменным более 20 лет и составляет 10 тысяч рублей.

Ранее Тумусов предложил страховать каждого прививающегося от коронавируса на 10 млн рублей. Он пояснил, что государство ничего не потеряет, если вакцины безопасны. Если же вакцинация несёт риски, то страховка будет актуальной.

Депутат подготовил соответствующий законопроект, но в правительстве дали на него отрицательный отзыв. В кабмине напомнили, что законодательство предусматривает выплату родным вакцинировавшегося гражданина 30 тысяч рублей в случае его смерти.