В России появился новый праздник — День трубопроводных войск

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Президент России Владимир Путин постановил учредить новый профессиональный праздник — День трубопроводных войск, его будут отмечать 14 января. Указ о его установлении в вооружённых силах опубликован на официальном портале правовой информации.

Установить в Вооружённых Силах Российской Федерации День трубопроводных войск и отмечать его 14 января, — говорится в указе.

Как было отдельно отмечено, он вступает в силу со дня его подписания, 30 декабря.

Ранее президент РФ Владимир Путин в видеообращении, приуроченном ко Дню спасателя 27 декабря, во время своего поздравления заявил, что российские спасатели задают стандарты, которые служат ориентиром для их коллег во всём мире.

Министр образования и науки России Валерий Фальков подписал приказ об учреждении Дня преподавателя высшей школы. Он будет отмечаться 19 ноября, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее учредить профессиональный праздник для преподавателей вузов поручил премьер-министр Михаил Мишустин.