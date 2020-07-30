В России обнаружили тысячу невостребованных младенцев «на экспорт»

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Иностранцы не смогли забрать из России примерно тысячу младенцев, рождённых от суррогатных матерей. Об этом сообщила зампредседателя Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.

По её словам, биологические родители должны были приехать для оформления документов, но не смогли этого сделать из-за того, что на фоне пандемии коронавируса границы оказались закрытыми.

Теперь граждане Китая, Франции, Австралии и других стран пытаются решить вопрос через СПЧ, передаёт «Москва 24».

У нас много обращений стало поступать из разных стран, и сейчас их количество увеличивается. Около тысячи малышей, которые родились или будут рождены в ближайшее время по всей территории России, — заявила Киркора.

По праву рождения такие дети являются гражданами России. Поэтому, чтобы они могли легально попасть в страну родителей, тем необходимо подтвердить родство.

Как пояснил адвокат Сергей Узденский, в случаях, когда биологические родители ребёнка по каким-либо причинам не приехали, чтобы забрать его, есть два возможных решения проблемы: либо государство берёт временную опеку на себя, либо биологические родители наделяют этим правом доверенное лицо, которое получает временные права и обязанности по уходу за ребёнком до приезда родителей.

Ранее, как писал NEWS.ru, заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая заявила о необходимости корректировки закона о суррогатном материнстве. По её мнению, такие услуги должны оказываться только в привязке к гражданству и состоянию здоровья.

В свою очередь председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил об этической стороне суррогатного материнства. Он отметил, что в современных реалиях оно зачастую становится преступным бизнесом, масштабы которого сложно оценить.