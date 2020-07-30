В РПЦ назвали морально недопустимым преступное суррогатное материнство

https://static.news.ru/photo/aae878e2-d284-11ea-9f41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Распространение в России практики суррогатного материнства повлечёт за собой рост числа преступлений. Это станет очередным свидетельством её моральной недопустимости, считает председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Своё мнение он обосновал участившимися случаями, связанными с нелегальной торговлей младенцами. Несколько таких эпизодов стали достоянием общественности и вызвали широкий общественный резонанс.

Об этической стороне суррогатного материнства снова заговорили. Встал вопрос о законодательном регулировании унизительной практики, когда российские женщины за деньги готовы вынашивать младенцев для иностранцев, — написал Легойда в Telegram.

Он выразил уверенность, что вскрывшаяся ситуация — лишь «верхушка айсберга большого и, по-видимому, очень прибыльного бизнеса».

Представитель Русской православной церкви также сослался на данные издания The Guardian, которое утверждает , что Россию из-за ограничительных мер, введённых на фоне пандемии коронавируса, сейчас не могут покинуть около тысячи младенцев, родившихся у суррогатных матерей для граждан других государств.

В январе в городе Одинцово Московской области возбудили дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Тогда в одной из квартир посёлка ВНИИССОК обнаружили тело малыша. Экспертиза установила, что причиной его гибели стал синдром внезапной смерти новорождённого. В квартире было обнаружено ещё трое детей. По делу было арестовано несколько человек, в том числе врачи-акушеры, переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству.

В июне 2020 года в одной из квартир на северо-востоке Москвы были обнаружены пять младенцев в возрасте от шести дней до полугода. За ними присматривали две женщины. Там также были найдены документы на русском и китайском языках о проведённой процедуре экстракорпорального оплодотворения. Судя по всему, этих детей также готовили к продаже. Были задержаны и арестованы восемь медиков.

Полагают даже, что детей передавали в том числе и однополым парам. Эта до безобразия циничная история показала, чем оборачивается суррогатное материнство в реальности, а не на словах, которые могут быть очень красивыми, — считает Легойда.

Ранее, как писал NEWS.ru, заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая заявила о необходимости корректировки закона о суррогатном материнстве. По её мнению, такие услуги должны оказываться только в привязке к гражданству и состоянию здоровья.