Яровая призвала ввести ограничения в закон о суррогатном материнстве

https://static.news.ru/photo/b72e202c-d0ca-11ea-80fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила о необходимости корректировки закона о суррогатном материнстве. По её мнению, такие услуги должны оказываться только в привязке к гражданству и состоянию здоровья.

Россия не может и не должна быть страной с инкубаторами суррогатного материнства для иностранных граждан. Поэтому, конечно, в законе должна быть чётко отфиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям, по состоянию здоровья и только гражданам РФ, — цитирует парламентария ТАСС.

Яровая напомнила о случаях торговли младенцами, рождёнными суррогатными матерями. Она предположила, что нововведения не позволят перевести «решение для некоторых семей жизненно важного вопроса в плоскость криминала».

В январе в Одинцово возбудили дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир посёлка ВНИИССОК обнаружили тело новорождённого от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной его гибели стал синдром внезапной смерти новорождённого. В квартире было обнаружено ещё трое детей. По делу были арестованы семь фигурантов, в том числе врачи-акушеры, переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству.

Юридическое сопровождение программы суррогатного материнства осуществляла компания «Росюрконсалтинг», возглавляемая Константином Свитневым. Как писал NEWS.ru, ему заочно предъявлены обвинения в рамках дела. Кроме того, он объявлен в международный розыск. Юрист обвинения в свой адрес отрицает. Он также уверен в полной невиновности своих коллег и сотрудников.