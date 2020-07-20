СК объявил в розыск основного фигуранта дела о торговле детьми

https://static.news.ru/photo/8aeb0426-c9b3-11ea-aad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TAСС

Юриста Константина Свитнева, который является основным фигурантом дела о торговле детьми от суррогатных матерей, объявили в федеральный розыск. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы), — сообщил источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, фигуранту заочно предъявлено обвинение в рамках расследуемого дела. В ближайшее время следствие объявит его в международный розыск.

23 июня 2020 года в квартире на Аргуновской улице в столице были обнаружены пять детей в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. С ними находились две женщины. В квартире также были найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По предварительной версии, детей готовили к продаже. Сейчас ими занимаются органы опеки, младенцев направили в больницу.

По словам детского омбудсмена столицы Ольги Ярославской, после обнаружения младенцев в родильных домах российской столицы пройдут проверки. Она отметила, что уже доподлинно известно, что все найденные малыши рождены матерями, которые подписали отказы.

Ранее NEWS.ru писал, что Басманный суд Москвы заключил под стражу ещё троих медиков, обвиняемых в торговле детьми. Речь идёт о Кирилле Анисимове, Владиславе Мельникове и Романе Емашеве. Ещё одну обвиняемую, Татьяну Блинову, отправили под домашний арест. Представитель суда уточнила, что всем им инкриминируют деяние, предусмотренное статьёй 127.1 УК РФ. Ещё четверо врачей были заключены под стражу 15 июля.