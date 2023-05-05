В России начали работать спасатели на мотоциклах Спасатели на мотоциклах начали работу в 23 регионах РФ для профилактики природных пожаров

Фото: 25.mchs.gov.ru

В 23 регионах России начали работать мобильные группы мотоциклистов-спасателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Отмечается, что основная задача этих групп — патрулирование и профилактика природных пожаров.

С наступлением весенне-летнего периода мобильные группы мотоциклистов-спасателей начали работу в 23 регионах России. Основная задача мотогрупп — патрулирование и профилактика природных пожаров, — сообщили в пресс-службе.

В МЧС добавили, что сотрудники на мотоциклах смогут быстрее добираться и по другим вызовам, выполнять первоочередные работы и оказывать помощь до прибытия основных сил и средств, что особенно важно для крупных городов.

Мотоциклы подразделений МЧС оборудованы световой сигнализацией и сиреной. Они будут использоваться в том числе для быстрой доставки пожарных к месту вызова. Для защиты спасателей-мотоциклистов разработана спецэкипировка — в костюмы пожарной защиты внедрены защитные элементы для спины и конечностей, кроме того, форма включает специализированный пожарный шлем.

В оснащение входят ручные установки пожаротушения емкостью 20 литров воды каждая — это позволит справиться с возгоранием на площади в 10 квадратных метров. Также предоставляется порошковый огнетушитель и другое снаряжение.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр порекомендовал мотоциклистам надевать всю необходимую экипировку ради безопасности, даже несмотря на жару. Эксперт указал, что шлем, щитки, наколенники, налокотники, воротник, защита для поясницы могут спасти жизнь в случае ДТП.