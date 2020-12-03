В Роспотребнадзоре объяснили разную температуру у заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bf2dd100-35f6-11eb-91ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высокая температура не является обязательным симптомом заболевания коронавирусной инфекцией. Как объяснила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, многое зависит от индивидуальных особенностей организма.

Степень выраженности и длительности лихорадки может зависеть от количества попавшего в организм возбудителя, особенностей иммунного ответа, развивающихся осложнений и применяемых лекарственных препаратов, — цитирует Руженцову ТАСС.

Специалист отмечает, что выздоровление наступает после острой фазы заболевания. В этот период снижаются артериальное давление, частота сердечных сокращений и температура тела, что может привести к слабости.

Руженцова подчеркнула, что инфекция может поражать практически все системы организма, в том числе и отвечающие за температурные реакции — эндокринную и гипоталамус. Соответственно, температура зависит от того, насколько они вовлечены в процесс распространения инфекции. У пациентов с коронавирусом значения температуры могут колебаться от низких до высоких.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве почти вдвое увеличилось количество доноров плазмы с антителами к коронавирусной инфекции. Заместитель мэра Анастасия Ракова отметила, что каждый донор может спасти несколько жизней.