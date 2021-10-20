В РКН заявили о всплеске цензуры против российских СМИ

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство с 2020 года наблюдает резкий всплеск цензуры зарубежными интернет-компаниями против российских СМИ. Он заявил, что отечественным журналистам запрещают работать. Об этом пишет РИА Новости.

Мы выявили 85 случаев цензурирования отдельных материалов российских средств массовой информации, отдельных материалов граждан Российской Федерации, — сказал он.

Субботин уточнил, что в последнее время зарубежные компании пытаются заблокировать не только отдельные материалы, но и целые СМИ. По слова замруководителя Роскомнадзора, такие вещи неприемлемы и недопустимы. Такое положение дел специалист назвал нонсенсом.

Ранее Роскомнадзор потребовал от сайта «Эхо Москвы» удалить видео журналиста Александра Невзорова, которое было опубликовано в рубрике «Блоги». В ведомстве считают, что ролик содержит информацию, возбуждающую социальную рознь к христианским священникам.