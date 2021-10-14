В РФПИ заявили о преимуществах комбинации «Спутника Лайт» и AstraZeneca

Комбинация российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» с британской вакциной AstraZeneca даёт повышенный иммунный ответ по сравнению с введением двух доз одного препарата. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), ссылаясь на предварительные результаты проводимого в Аргентине исследования. Подобный же эффект достигался также при сочетании «Спутника Лайт» с Moderna, Sinopharm и CanSino.

Каждый из «вакцинных коктейлей» со «Спутником Лайт» на 14-й день после второго укола дал более высокий уровень антител, чем оригинальная гомогенная вакцинация, при которой один и тот же компонент вводится дважды, — говорится в сообщении РФПИ.

Кроме того, эти сочетания не вызвали у привитых серьёзных побочных эффектов, что говорит о высокой безопасности российского препарата.

Как отмечается, в исследовании приняли участие 1102 добровольца, на которых испытали 12 различных комбинаций препаратов.

Ранее в РФПИ заявили, что создатели «Спутника V» рассчитывают на одобрение вакцины Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) до конца года. В фонде также сообщили о 70% эффективности вакцины «Спутник Лайт» против штамма коронавируса «дельта». Там выразили мнение, что препарат сможет стать универсальным бустером для большинства вакцин.