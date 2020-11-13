В РФ предложили ввести сокращённый рабочий день после новогодних праздников

https://static.news.ru/photo/76ef511a-263e-11eb-a930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин обратился в Минтруд РФ с инициативой сократить продолжительность первого рабочего дня после новогодних праздников.

Прошу вас оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство изменений в части уменьшения на два часа продолжительности первого рабочего дня в календарном году, следующего за нерабочими новогодними праздниками, — приводит RT выдержку из письма Петунина на имя министра труда России Антона Котякова.

Такое решение позволило бы сделать более комфортными условия возвращения к работе для сотрудников после длительного январского отдыха, считает эксперт.

Он напомнил, что в настоящее время законодательство РФ не предусматривает возможность введения короткого рабочего дня при выходе на работу после праздников, и предложил пересмотреть эти нормативы.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко на фоне пандемии COVID-19 призвал провести новогодние и рождественские каникулы в кругу семьи.