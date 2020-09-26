В РФ может появиться единый сайт для продажи конфискованного имущества

https://static.news.ru/photo/061e448e-01a7-11eb-9372-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила создать единый сайт по продажи конфискованного имущества.

Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, антимонопольная служба уже подготовила законопроект, предполагающий возможность перевода данных о продаже конфискованного имущества в электронный формат и размещения их на едином сайте.

Артемьев отметил, что на сегодняшний день в России существует 50 законов и нормативных актов по реализации имущества. В связи с этим, имущество, «конфискат это будет, лес или земля, или какое- то другое государственное имущество», продаётся через разные процедуры, а объявления о продаже «публикуются неизвестно где».

Выходом является, во-первых, создание единого сайта продажи госимущества, — заявил глава ФАС.

По его словам, необходимо все данные о продаже перевести в электронный формат. Это позволит любому гражданину или компании «прочитать о продаже абсолютно любого имущества по любому законодательству». Эти меры, по мнению Артемьева, позволят государству выручить больше средств от продажи госимущества, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Одессе мошенники пытались продать военный городок под видом арестованного имущества.