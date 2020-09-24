На Украине мошенники пытались продать военный городок

В Одессе мошенники пытались продать военный городок под видом арестованного имущества.
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Ранее NEWS.ru писал об усилении активности мошенников в Санкт-Петербурге. Жертвой злоумышленников всё чаще становятся мужчины разных возрастов, которых провоцируют на отправку через Интернет интимных фотографий. Специалисты советуют не потакать мошенникам и заявлять о таких преступлениях в правоохранительные органы, отбросив стеснение, а в идеале заранее озаботиться надёжностью канала связи, по которому происходит обмен фото.
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