На Украине мошенники пытались продать военный городок

https://static.news.ru/photo/4c77be08-fe80-11ea-bb1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Міністерство оборони України

В Одессе мошенники пытались продать военный городок под видом арестованного имущества.

Об этом сообщает украинское Министерство обороны. Злоумышленники зарегистрировали государственное имущество на некую женщину, которую представили как должника, после чего городок выставили на торги как арестованный. Правоохранителям удалось вовремя обнаружить и пресечь мошенническую схему. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал об усилении активности мошенников в Санкт-Петербурге. Жертвой злоумышленников всё чаще становятся мужчины разных возрастов, которых провоцируют на отправку через Интернет интимных фотографий. Специалисты советуют не потакать мошенникам и заявлять о таких преступлениях в правоохранительные органы, отбросив стеснение, а в идеале заранее озаботиться надёжностью канала связи, по которому происходит обмен фото.