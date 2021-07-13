В профсоюзах одобрили идею дополнительного отдыха для некурящих

Предоставление дополнительного оплачиваемого отдыха некурящим сотрудникам можно только приветствовать. Об этом «Москве 24» заявил генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов.

Однако несмотря на одобрение подобной идеи, Куликов считает её несерьёзной и утопической.

Вопрос в том, кто будет оплачивать этот отпуск. И кто будет следить за тем, курящий сотрудник или нет. Он может втихаря курить на работе или не курить вообще, а дома вытягивать несколько пачек, — отметил он.

Куликов также полагает, что некорректно считать, что курящий сотрудник тратит примерно 20 рабочих дней в году на свою вредную привычку. По его словам, это средние показатели, ведь кто-то курит часто, а кто-то редко.

Кроме того, по его мнению, если работник выполняет свои задачи, то работодателю может быть всё равно, сколько человек потратил времени на курение.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев отправил на имя премьер-министра Михаила Мишустина предложение увеличить ежегодный отпуск для некурящих россиян на десять дней. По его словам, некоторые курящие сотрудники тратят на свою привычку до 60 минут рабочего времени в день, или порядка 20 рабочих дней в календарном году. Связанные с этим издержки вынужденно несут работодатели и государство.