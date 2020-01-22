Следователи МВД обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями проректора Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Дело касается поставки комплексного тренажера экипажа самолета КТС CRJ-200.
Сообщается, что в рамках договора о поставке гендиректор компании совместно с неустановленными лицами предоставил институту бывший в употреблении тренажер. Таким образом, он фактически похитил средства на общую сумму более 358 млн рублей.
Позднее от проректора вуза поступило исковое заявление о возмещении вреда, которое причинило преступление, но потом, действуя умышленно для сохранения приятельских отношений с лицами из числа руководителей коммерческой организации, отказался от гражданского иска.
Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-главу Тобольского района Юрия Батту подозревают в превышении должностных полномочий. Ущерб от его деятельности оценили в 2,3 млрд рублей.
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