https://static.news.ru/photo/f9ce8e18-3d21-11ea-9b06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ssr/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Следователи МВД обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями проректора Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Дело касается поставки комплексного тренажера экипажа самолета КТС CRJ-200.

Сообщается, что в рамках договора о поставке гендиректор компании совместно с неустановленными лицами предоставил институту бывший в употреблении тренажер. Таким образом, он фактически похитил средства на общую сумму более 358 млн рублей.

Позднее от проректора вуза поступило исковое заявление о возмещении вреда, которое причинило преступление, но потом, действуя умышленно для сохранения приятельских отношений с лицами из числа руководителей коммерческой организации, отказался от гражданского иска.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-главу Тобольского района Юрия Батту подозревают в превышении должностных полномочий. Ущерб от его деятельности оценили в 2,3 млрд рублей.