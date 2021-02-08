В Подмосковье сняты ограничения на посещение ночных клубов

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В Московской области сняты ограничения на посещение гражданами ночных клубов. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.

С 17 октября прошлого года действовали ограничения, регламентировавшие работу ресторанов и ночных клубов в период пандемии коронавирусной инфекции. В частности, заведения были закрыты с 00.00 по 08.00 по московскому времени. Однако теперь это ограничение снято , как и большинство других, о чём заявил губернатор.

По данным на 8 февраля, Подмосковье остаётся на третьем месте по суточному приросту случаев заболевания коронавирусом среди всех регионов РФ. Однако при этом за последние 24 часа было зафиксировано 912 новых случаев, число заболевших за сутки в Московской области постепенно снижается. В этой связи власти региона пошли на снятие большинства ограничений.

Как писал NEWS.ru, на встрече с заместителями председателя правительства региона Воробьёв заявил, что Подмосковье возвращается к обычной жизни. Он подчеркнул, что пока сохраняются ограничения на массовые мероприятия, в частности, на посещение спортивных событий. Но в целом регион переходит в обычный режим, заключил губернатор.