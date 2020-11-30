В Подмосковье могут ослабить ограничения по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/a5df3170-330e-11eb-8aac-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства МО/vk.com

В Московской области могут сократить объём ограничений, введённых ранее на фоне пандемии коронавируса. О том, что такие меры прорабатываются, заявил губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с заместителями председателя правительства и главами городских округов.

По его словам, задача властей — избежать дальнейших ограничений. Поэтому в первую очередь отменить могут те, которые будут признаны избыточными.

Задача — чтобы все предприятия работали, чтобы наши жители могли спокойно, комфортно встретить Новый год, но с соблюдением всех стандартов безопасности, — цитирует Воробьёва сайт «Радио 1».

Глава региона отметил, что каждая ограничительная мера будет проанализирована на предмет целесообразности с участием главного санитарного врача.

Губернатор также добавил, что в Подмосковье завершено создание коек для больных коронавирусом. По словам Воробьёва, каждый день в больницы поступают порядка тысячи человек. Всего в регионе госпитализированы около 12,5 тысячи инфицированных граждан.

Ранее он заявил , что ситуация с коронавирусом не должна повлиять на оказание плановой медицинской помощи жителям региона. Он напомнил, что весной плановая медицинская помощь из-за нехватки коек была приостановлена. Однако к осени в регионе были добавлены около 19 тысяч мест для госпитализированных с COVID-19. Это, по мнению губернатора, позволит не допустить приостановок по оказанию помощи пациентам без диагноза «коронавирус», писал NEWS.ru.