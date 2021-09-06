В «Почте России» заверили, что шутки про скорость доставки прекратятся
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
08:01, 07 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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«Почта России» в последние несколько лет серьёзно улучшила логистику, и шутки про низкую скорость доставки скоро перестанут быть популярными. Об этом сказал РИА Новости заместитель гендиректора «Почты» по электронной коммерции Алексей Скатин.
Он сообщил, что организация усовершенствовала инфраструктуру: склады, транспорт, систему планирования и системы управления сетью. А средние показатели доставки в некоторых городах выше рыночных.
На самом деле косвенным показателем качества является то, что те, кто сейчас шутит про «Почту», постепенно сами становятся объектом иронии. Многие люди получают позитивный опыт работы с «Почтой» и думают: «И чего он пошутил?» Этот перелом в сознании, когда шутить про «Почту» станет немодно, уже близок, — рассказал Скатин.
Он отметил, что «Почта России» уделяет большое внимание критике от клиентов.
Ранее сообщалось, что сотрудники «Почты России» будут доставлять российское вино на дом в рамках его дистанционной продажи.