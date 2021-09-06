В «Почте России» заверили, что шутки про скорость доставки прекратятся

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Свердловский районный суд Красноярска вынес приговор бизнесмену Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края в Telegram-канале.

Суд установил, что причиной преступления стал конфликт внутри возглавляемой Быковым в 1994 году преступной группы из-за распределения доходов. Случился взрыв перед машиной Быкова, который он принял за покушение и за...