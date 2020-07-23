В Петербурге ввели запрет баров площадью менее 50 квадратных метров

https://static.news.ru/photo/8e15f46c-ccec-11ea-8222-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе, площадь залов которых составляет менее 50 квадратных метров.

Документ опубликован на сайте городской администрации. Закон вступит в силу 1 января 2021 года. Как сообщила пресс-службе администрации губернатора, будет создана рабочая группа для урегулирования возникшей с принятием закона ситуации. Причиной послужили многочисленные обращения предпринимателей. Главной задачей группы станет поиск решения, которое удовлетворит и горожан, и владельцев баров.

К решению этой проблемы нужно подойти взвешенно, — заявил Беглов.

По его словам, «на одной чаше весов» находится спокойствие граждан, живущих в домах, в которых расположены заведения, продающие по ночам алкоголь.

На другой — интересы добросовестных предпринимателей, чьи заведения не доставляют соседям беспокойства, — сказал он.

Автор инициативы депутат Денис Четырбок пояснил, что со вступлением закона в силу заведениям придётся переформатироваться, передаёт «Интерфакс».

Мы не говорим о закрытии этих заведений: им достаточно будет отказаться от продажи алкоголя, — сказал он.

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