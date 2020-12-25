В отношении Любови Соболь возбудили уголовное дело

https://static.news.ru/photo/503deb30-46aa-11eb-85ff-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь Фото: sobollubov/instagram.com

В отношении юриста ФБК и соратницы российского оппозиционера, находящегося в Германии после предполагаемого отравления, Алексея Навального Любови Соболь возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили представители СК РФ.

Соболь обвинили в нарушении неприкосновенности жилища, совершённом при помощи насилия.

21 числа Соболь задержали около дома сотрудника ФСБ, который, как утверждает в своём расследовании Навальный, причастен к его отравлению. 21 декабря оппозиционер опубликовал вторую часть расследования. В нём он звонит сотруднику спецслужбы и представляется помощником секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева. В процессе разговора названный Кудрявцевым мужчина говорит, что отравляющее вещество «Новичок» спецслужбы нанесли на нижнее бельё Навального.

Соболь обнаружили в машине рядом с домом мужчины, который утверждал, что посторонние пытаются попасть к нему в дом. Юрист отказалась предоставлять документы, была задержана, а через два дня её оштрафовали на 1 тыс. руб. за неповиновение полиции.

25 декабря стало известно, что в квартиру Соболь пришли сотрудники полиции. Она написала об этом в Twitter. Потом в ФБК заявили, что юрист перестала выходить на связь. Позднее в СК сообщили, что в отношении соратницы Навального возбудили уголовное дело. По версии следствия, Соболь была в группе лиц, которые использовали форму Роспотребнадзора с целью попасть в квартиру пожилой жительницы Москвы, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил в соцсетях, что в отношении юриста организации Любови Соболь возбудили уголовное дело. Поводом, по его словам, стала попытка пообщаться с якобы участвующим в операции по отравлению основателя ФБК Алексея Навального сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. По мнению профессора Финансового университета при правительстве России Олега Матвейчева, таким образом оппозиционер специально хочет вывести Соболь из избирательной кампании.