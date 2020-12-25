Эксперт считает, что Навальный выводит Любовь Соболь из думской кампании

https://static.news.ru/photo/8a573464-46a2-11eb-85c3-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил в соцсетях, что в отношении юриста организации Любови Соболь возбудили уголовное дело. Поводом, по его словам, стала попытка пообщаться с якобы участвующим в операции по отравлению основателя ФБК Алексея Навального сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. По мнению профессора Финансового университета при правительстве России Олега Матвейчева, таким образом оппозиционер специально хочет вывести Соболь из избирательной кампании.

Сейчас ей инкриминируют «нарушение неприкосновенности жилища с угрозой применения насилия».

Если на Любовь Соболь действительно заведут уголовное дело, то её вряд ли допустят до выборов в Госдуму. Уголовникам в нижней палате не место. В то же время она пошла домой к Кудрявцеву, скорее всего, не по собственной воле, а по приказу своего руководства. Возможно, таким образом они специально хотят вывести Соболь из избирательной кампании, чтобы сохранить лицо организации, ведь вряд ли им светит победа на выборах в Госдуму, — пояснил Матвейчев в интервью «Ридусу».

А вот политолог Леонид Дегтярёв и вовсе назвал поведение Соболь провокацией, «глупостью и наглостью». Он считает, что обыск и задержание юриста ФБК лишь часть её пиар-кампании для выдвижения собственной кандидатуры на выборы в Госдуму РФ. По его словам, причастность Кудрявцева к отравлению Навального не доказана, но сторонники Соболь уже считают его виновным. Эксперт также обратил внимание на тот факт, что юрист ФБК считает себя вправе «нарушать личное пространство незнакомого человека».

С либерализмом, который они якобы исповедуют, подобные действия не имеют ничего общего. Известно, что Соболь собирается баллотироваться в Госдуму. Теперь если к ней применят какие-либо законные санкции, то это, скорее всего, будет использовано как инструмент для популяризации собственной персоны. Особенно такое развитие сценария вероятно в том случае, если у Любови не получится зарегистрироваться в качестве кандидата, — утверждает Дегтярёв.

21 числа Соболь задержали около дома сотрудника ФСБ, который, как утверждает в своём расследовании Навальный, причастен к его отравлению. 21 декабря оппозиционер опубликовал вторую часть расследования. В нём он звонит мужчине по имени Константин Кудрявцев и представляется помощником секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева. В процессе разговора названный Кудрявцевым мужчина говорит, что отравляющее вещество «Новичок» спецслужбы нанесли на нижнее бельё Навального.

Юриста ФБК после обнаружили в машине рядом с домом мужчины, который утверждал, что посторонние пытаются попасть к нему в дом. Юрист отказалась предоставлять документы, была задержана, а через два дня её оштрафовали на 1 тыс. руб. за неповиновение полиции.

25 декабря Соболь рассказала, что в её столичную квартиру пришли сотрудники полиции. После этого она перестала выходить на связь, сообщал NEWS.ru.