Соболь сообщила о приходе полиции в свою квартиру

https://static.news.ru/photo/66f4af6a-467f-11eb-bd32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Юрист ФБК и сторонница российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в Германии после предположительного отравления, Любовь Соболь рассказала, что в её столичную квартиру пришли сотрудники полиции. После этого она перестала выходить на связь. Свой пост юрист опубликовала 25 декабря.

21-го числа Соболь задержали около дома сотрудника ФСБ, который, как утверждает в своём расследовании Навальный, причастен к его отравлению. 21 декабря оппозиционер опубликовал вторую часть расследования. В нём он звонит мужчине по имени Константин Кудрявцев и представляется помощником секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева. В процессе разговора названный Кудрявцевым мужчина говорит, что отравляющее вещество «Новичок» спецслужбы нанесли на нижнее бельё Навального.

Соболь обнаружили в машине рядом с домом мужчины, который утверждал, что посторонние пытаются попасть к нему в дом. Юрист отказалась предоставлять документы, была задержана, а через два дня её оштрафовали на 1 тыс. руб. за неповиновение полиции.

В пятницу, 25 декабря, сторонница оппозиционера выложила пост с видеозаписью, на которой девушка говорит, что скоро в её квартире будут проводить обыск.

Пришла полиция, — написала она в Twitter.

После этого сотрудники ФБК заявили, что она перестала выходить на связь.

Как ранее передавал NEWS.ru, 57-летний режиссёр-документалист Виталий Манский был задержан у здания ФСБ на Лубянке в Москве, куда он пришёл в поддержку оппозиционера Алексея Навального.