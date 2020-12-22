Режиссёра Манского задержали с трусами на пикете в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/9a7a41c2-4451-11eb-b4ef-fa163e074e61_660.jpg Виталий Манский Фото: askold.k/facebook.com

57-летний режиссёр-документалист Виталий Манский задержан у здания ФСБ на Лубянке в Москве, куда он пришёл в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В руках у документалиста были синие трусы. Именно на этот предмет одежды, согласно расследованию Навального, был нанесён яд, которым «отравили» оппозиционера. Режиссёр Аскольд Куров написал на своей странице в Facebook, что Манского ведут в Мещанское ОВД для разговора. Когда силовики спросили у документалиста, зачем он пришёл к зданию ФСБ с трусами, тот ответил: «Чтобы чистыми были».

Накануне московский штаб Навального сообщил в Twitter, что на одиночных пикетах около здания ФСБ на Лубянки была задержана сторонница политика Мадина, которая стояла с плакатом «Путин боится Навального», также во время одиночного пикета был задержан член Либертарианской партии Лев Гяммер. У него в руках был плакат со словами «Трусы Навального отстирали, а как дела с собственными?».

Навальный утверждает, что к его «отравлению» причастен российский президент Владимир Путин и Федеральная служба безопасности. 21 декабря оппозиционер опубликовал вторую часть расследования. В нём он звонит мужчине по имени Константин Кудрявцев, который представляется помощником секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева. В процессе разговора названный Кудрявцевым мужчина говорит, что отравляющее вещество «Новичок» спецслужбы нанесли на нижнее бельё Навального. Оппозиционер смог выжить благодаря оперативным действиям пилота самолёта, а также врачам, вколовшим оппозиционеру атропин.

Позже в ФСБ сообщили, что опубликованный разговор Навального является подделкой и направлен на дискредитацию ФСБ России и её сотрудников. В Центре общественных связей российской спецслужбы заявили, что подобное расследование нельзя организовать без поддержки спецслужб иностранных государств.

Как писал NEWS.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заявления Навального говорят о наличии у него признаков мании преследования и мании величия. Он отметил, что однозначно говорить об «отравлении» оппозиционера никто не может. У Москвы не точной информации по этому поводу.