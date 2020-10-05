В ОНК Москвы опровергли задержание сына Сергея Фургала

По словам ответственного секретаря организации Алексея Мельникова, Антон Фургал был недоступен несколько часов, но в настоящее время он вышел с ним на связь. Он отметил, что молодой человек был в Следственном комитете и, если посчитает нужным, сам расскажет подробности, сообщает «Москва 24».

Между тем Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области опроверг информацию о том, что Антон Фургал в течение нескольких часов находился у следователей, пишет РИА Новости.