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В ОНК Москвы опровергли задержание сына Сергея Фургала

14:34, 05 октября 2020
Антон Фургал Антон Фургал Фото: anton_furgal/instagram.com

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы не подтвердили задержание сына бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По словам ответственного секретаря организации Алексея Мельникова, Антон Фургал был недоступен несколько часов, но в настоящее время он вышел с ним на связь. Он отметил, что молодой человек был в Следственном комитете и, если посчитает нужным, сам расскажет подробности, сообщает «Москва 24».

Между тем Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области опроверг информацию о том, что Антон Фургал в течение нескольких часов находился у следователей, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Антон Фургал был задержан 5 октября. Он якобы призывал хабаровчан собираться на митинги в поддержку своего отца. Как писал NEWS.ru, его задержали по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.

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