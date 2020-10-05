В ОНК Москвы опровергли задержание сына Сергея Фургала

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы не подтвердили задержание сына бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
По словам ответственного секретаря организации Алексея Мельникова, Антон Фургал был недоступен несколько часов, но в настоящее время он вышел с ним на связь. Он отметил, что молодой человек был в Следственном комитете и, если посчитает нужным, сам расскажет подробности,
Между тем Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области опроверг информацию о том, что Антон Фургал в течение нескольких часов находился у следователей,
Ранее сообщалось, что Антон Фургал был задержан 5 октября. Он якобы
Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.
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