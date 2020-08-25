В омском магазине подростка без маски заставили надеть на лицо пакет

https://static.news.ru/photo/ac5da110-e6da-11ea-aa8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Продавцы одного из магазинов Омска заставили подростка, у которого не оказалось при себе защитной маски, натянуть на лицо полиэтиленовый пакет с прорезями для ушей. Тот пытался купить бутылку воды, рассказала мать юноши.

По словам женщины Светланы Булаховой, она регулярно даёт 17-летнему сыну Егору маски, однако «с подростков что-то требовать нереально».

Однако в супермаркете, расположенном улице Лукашевича, без маски парня обслужить отказались. Молодой человек предложил прикрыться одеждой, заявив, что в пакете можно задохнуться. На это продавец ответила, что «ещё никто не задохнулся», посетовала мама подростка.

Они не придумали ничего более умного, как нарезать пакеты и предлагать вместо масок. То есть, и покупателей мы не хотим терять, но поскольку у нас больше ничего нет — напяльте пакет и идите, — цитирует возмущённую женщину «Ридус».

Женщина назвала такой вариант средства защиты маразмом и издевательством. По её мнению, так может дойти до обязательства надевать мешки на голову. Это уже перебор, отметила она.

Ранее, как писал NEWS.ru, московское отделение Партии Роста предложило столичным властям направлять средства, полученные от взимания штрафов за несоблюдение санитарных норм, на закупку медицинских масок и перчаток для последующей их бесплатной раздачи горожанам.