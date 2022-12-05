В «Одноклассниках» началось голосование в рамках премии «Самый ОК»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В социальной сети «Одноклассники» началось голосование за лучший фильм, сериал, шоу, хит и блог 2022 года в рамках юбилейной премии «Самый ОК». Пользователи ОК могут отдать свой голос в специальном мини приложении. Голосование завершится 15 декабря в 12.00 по московскому времени. Победителей премии объявят в специальном выпуске онлайн-шоу «ОК на связи!».

На победу в каждой из номинаций претендуют пять кандидатов — шорт-лист составлялся на основе количества упоминаний в ОК в течение года. Так, «Хитом года» смогут стать песни Artik & Asti «Гармония» и «По барам», а также «Бывшие» Ольги Серябкиной, «Как ты там» от Kamazz и «Снежинки» от ALEKS ATAMAN и FINIK. На номинацию «Блог года» были выдвинуты «Популярная наука», «Варламов», «Оскар и Плюша», «Просто с Марией» и «Неугомонная».

За звание «Фильма года» по версии «Одноклассников» поборются такие картины, как «Молодой человек», «Ника», «Аманат», «Сердце пармы» и «Многоэтажка». В номинации «Сериал года» будут соревноваться «Оффлайн», «Жиза», «Триггер 2», «Нулевой пациент» и «Тетя Марта». При этом «Шоу года» может стать «Импровизация», «Битва поколений», «Голос.Дети», «Песни от всей души» и «Ты супер!».

В Москве ранее прошла вторая церемония вручения российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. В ходе торжественной церемонии, которая прошла в формате оперной постановки, награду получили победители в 11 номинациях. В этом году кандидатов на получение премии было две тысячи, а победителей выбрало жюри из 100 ведущих экспертов отрасли.