В Нижнем Новгороде проверят детдом из-за празднования Дня матери

https://static.news.ru/photo/e2797742-32e3-11eb-9e0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Нижегородской области проверят информацию о том, что воспитанников детского дома заставляли учить стихи и песни для празднования Дня матери. В состав комиссии регионального Минобразования также войдут представители прокуратуры и аппарата уполномоченного по правам ребёнка.

Информацию о праздновании Дня матери с участием детей, от которых отказались родители, рассказала в социальных сетях президент фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова. По её словам, воспитанников заставляли петь песни и участвовать в тематических сценках.

По фактам, изложенным в открытом обращении в соцсетях президента фонда «Жизнь без границ» Марины Ефимовой, будет проведена внутренняя проверка. Соответствующие выводы комиссия сможет сделать только на основании всестороннего анализа ситуации: с учетом мнения воспитанников, сотрудников и руководства детского дома, — цитирует РИА Новости представителя Министерства образования Нижегородской области.

Публикация общественницы вызвала широкий общественный резонанс. Между тем, она утверждает и о наличии целого ряда других нарушений в детском доме. Так, отметила она, в учреждении «есть ремень, висящий на крючке и частенько пускаемый в действие из-за плохих оценок». Кроме того, имеются случаи насилия над детьми: «воспитатель обещает разбить башку воспитаннику, а девочка, которая побоялась, что её будут бить, выпрыгнула из окна со второго этажа и сломала ногу в двух местах».

По словам главы фонда, помыться в душ воспитанники детдома могут только если ключ им даст замдиректора в строго отведённое для помывки время, а попить чай они имеют право лишь в комнате бытовой адаптации, «которая на ключе всегда».

Праздник в честь Дня матери, отметила она, лишь одно из событий жестокости к детям. В данном случае — моральной.

У детей <...> семейная система надломлена, эмоциональные связи не сформированы, близость к семье и родителям ассоциируется с болью, а не со счастьем и благоденствием. Именно боль, разочарование и презрение будут чувствовать дети, говоря правильные лозунги, — объяснила Ефимова.

Она добавила, что руководство детского дома отказало ей в праве посетить учреждение, и подчеркнула, что намерена добиваться реакции уполномоченных надзорных органов по всем фактам насилия над воспитанниками, подозрения о наличии которых у неё имеются.

Ранее, как писал NEWS.ru, блогер Даня Милохин рассказал о дедовщине в детском доме, где он воспитывался. По его словам, старшие ребята били младших за любую провинность. Кроме того, воспитанников избивали за плохие оценки.