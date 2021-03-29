В МВД начали проверку после высказывания Соловьёва о Гитлере и Навальном

https://static.news.ru/photo/933544aa-90a7-11eb-9ab6-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Правоохранители начали проверку высказывания телеведущего Владимира Соловьёва, сравнившего ранее лидера нацистского режима в Германии Адольфа Гитлера с оппозиционером Алексеем Навальным. Соответствующий запрос в МВД подал депутат Госдумы от КПФР Валерий Рашкин.

Сотрудники УВД по Северному административному округу (САО) Москвы направили запрос в ВГТРК на предоставление записи передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» от 16 февраля, во время которой телеведущий высказался о Гитлере и Навальном, пишет РБК. Материал также будет передан в СКР по САО Москвы.

Ранее стало известно, что Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку словам Соловьёва, сравнившего оппозиционера Алексея Навального с лидером нацистов Адольфом Гитлером, явно в пользу последнего. Журналист назвал Гитлера «очень смелым человеком, который не косил от армии» и «воевал доблестно во время Первой мировой войны».

Как сообщал NEWS.ru, журналист «Медиазоны» Давид Френкель, юрист Варвара Михайлова и несколько членов партии «Яблоко» попали в список «лиц, причисляющих себя к организациям протестного толка», составленный Центром по противодействию экстремизму МВД (Центр «Э»).