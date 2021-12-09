В Москву придут морозы и высокое атмосферное давление

В пятницу, 10 декабря, в Москву придут «сибирские» морозы, ночью столбик термометра опустится до минус 18 градусов, также в столице установится высокое атмосферное давление, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передаёт РИА Новости. Ранее в Гидрометцентре заявили, что похолодание продержится до воскресенья, 12 декабря.

Сегодняшние январские морозы — это только начало, а в пятницу нас ждут сибирские морозы. Они к нам идут, конечно, не из Сибири, а будут продуктом действия скандинавского антициклона, но тем не менее температура в пятницу в Москве будет сопоставима с сибирскими температурами, с такими городами, для которых характерны такие морозы в декабре, как Новосибирск, Красноярск, Томск, Омск, — сказал Тишковец.

Он добавил, что ночью 10 декабря температура воздуха достигнет минус 16 — минус 18 градусов, по области — минус 15–20, на севере до минус 23 градусов. Днём в Москве ожидается не выше 10–12 градусов мороза, в области — минус 9–14.

В пятницу мы достигнем самого дна морозного колодца, окажемся в самом эпицентре арктического мешка холода. Такой температурный фон — аномально низкий для декабря и на 9 градусов холоднее, чем должно быть в это время года, — подчеркнул синоптик.

Он добавил, что 10 и 11 декабря ожидается очень высокое атмосферное давление — 759 миллиметров ртутного столба, что на 12–14 единиц превышает нормальное значение.

Накануне в Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха начнёт повышаться уже в воскресенье, 12 декабря. Ночью она достигнет 9–14 градусов ниже нуля, а днём — минус 2–4. Эта тенденция сохранится и в начале следующей недели. В понедельник москвичей ждёт от 0 до минус 5, а во вторник не исключена оттепель. Давление также начнёт понижаться и приходить к своему нормальному значению.