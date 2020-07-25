В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9d4c646a-cdfb-11ea-8aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Пандемия COVID-19 унесла в Москве за сутки жизни 14 пациентов, таким образом, общее число умерших достигло 4389, сообщает оперштаб.

В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — цитирует сообщение ТАСС.

В мире коронавирусом заболели свыше 15,6 млн человек, более 637 тысяч умерли, более 9,5 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 4,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 2,2 млн, на третьем Индия — более 1,2 млн.

Как писал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной.